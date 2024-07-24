Мурашко рассказал, что россияне стали чувствовать себя на 10 лет моложе
Ощущение возраста у россиян сместилось примерно на десять лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».
«Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила допандемийные значения и почти достигла 73 с половиной лет. Это рекордный показатель для СССР и современной России.
Согласно данным опроса «СберНПФ», увеличилась и средняя желаемая продолжительность жизни. В 2019-м россияне в среднем хотели прожить до 86,7 года, в 2021-м — до 87,6 года, а в 2023-м — до 88,1 года.
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