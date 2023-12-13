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Общество ,  
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Большинство россиян хочет жить до 90 лет и уйти на пенсию до 60

СберНПФ: более половины россиян хотят дожить до 90 лет и уйти на пенсию до 60
Более половины россиян хотят дожить до 90 лет, а треть мечтает отметить 100-летний юбилей. В среднем жители России хотят прожить 88,1 год. При этом большинство хочет выйти на пенсию не позднее 60 лет, работать после 65 готовы 18%
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В России увеличилась средняя желаемая продолжительность жизни — в этом году она составила 88,1 год, следует из результатов исследования СберНПФ, с которыми ознакомился РБК. В 2019 россияне в среднем хотели прожить до 86,7 лет, а в 2021-м — 87,6 года.

В опросе приняли участие 15 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Больше половины (59%) опрошенных рассчитывают дожить до 90 лет, пятая часть (21%) — более 90. Треть респондентов заявили о желании отметить 100-летний юбилей, а 5% хотят прожить 120 и более лет. 22% россиян считают достаточной продолжительность жизни в 80-89 лет, 19% — 70-79.

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Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Больше других о долголетии мечтают жители Краснодара — там средняя желаемая продолжительность жизни составила 94,3 года, Челябинска (93,6 года), Владивостока (92,5 года), Самары (91,6 года), Воронежа (91,4 года), Москвы и Иркутска (по 90,5 лет). Прожить дольше, чем в среднем по стране, желают также жители Санкт-Петербурга (89,7 лет), Екатеринбурга (89,1 лет), Волгограда (88,6 лет), Уфы (88,6 лет), Казани (88,4 лет) и Красноярска (88,3 лет).

При этом многие хотят выйти на пенсию пораньше. Большинство опрошенных (54%) заявили о желании завершить карьеру не позднее 60 лет, 21% — в 60 лет, пятая часть (20%) — в 50. Каждый восьмой респондент (13%) хочет выйти на пенсию в 55 лет. После 65 лет хотят уйти на заслуженный отдых 18% опрошенных, в 70 лет — 13% респондентов. 5% россиян готовы работать до 75 лет, 7% — до 80, 3% хотят остаться на работе после 80 лет.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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