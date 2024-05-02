Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Правительство России одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Третий этап модернизации рассчитан до 2035 года, на него планируется потратить в общей сложности более 3,7 трлн руб. Работы будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, десять — к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры подразумевает сооружение вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур, строительство обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла и прокладку вторых главных путей на некоторых участках.

В правительстве объяснили, что модернизация Транссиба и БАМа позволит увеличить провозную способность этих магистралей до 210 млн т по итогам 2030 года, а по итогам 2032 года — до 270 млн т. Мишустин подчеркнул, что БАМ имеет ключевое значение для «связанности регионов, освоения Сибири и Дальнего Востока, экономического суверенитета России».

Путин ранее заявил, что в ходе модернизации БАМа планируется ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов. По его словам, дальнейшее развитие магистрали должно послужить увеличению экспортных и транзитных возможностей России в качестве «важнейшего звена евразийской транспортной системы».