Путин заявил о росте экспортных возможностей России при развитии БАМа
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) была исторически необходима России, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном 50-й годовщине с начала строительства железной дороги.
«Этот проект был исторически необходим нашей стране. Еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья», — сказал Путин.
В начале ХХ века начали изучать географию будущей стройки, а перед Великой Отечественной войной и после нее были уложены отдельные участки, отметил глава государства. Строительство железной дороги началось в апреле 1974 года.
Дальнейшее развитие БАМа, по словам Путина, должно послужить увеличению экспортных и транзитных возможностей России в качестве «важнейшего звена евразийской транспортной системы».
Он рассказал, что в рамках третьего этапа развития БАМа планируется проложить сплошные вторые пути на всем протяжении дороги. «По сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур», — уточнил президент.
В течение десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн т в год, добавил Путин.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии, Якутии и Хабаровского края. Общая протяженность БАМа составляет 4,3 тыс. км. Магистраль связывается с Транссибирской железной дорогой.
В настоящее время двухпутная железная дорога построена от станции Тайшет до станции Лена (704 км) и однопутная — от Лены до станции Таксимо (725 км). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога.
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