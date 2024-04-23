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Путин заявил о росте экспортных возможностей России при развитии БАМа

Путин: развитие БАМа должно послужить росту экспортных и транзитных возможностей
Укладка стальных путей на 83-м километре трассы БАМ-Тында, которая соединяет Транссибирскую магистраль с Байкало-Амурской железной дорогой, 1974&nbsp;г.
Укладка стальных путей на 83-м километре трассы БАМ-Тында, которая соединяет Транссибирскую магистраль с Байкало-Амурской железной дорогой, 1974 г. (Фото: Александр Маршани / РИА Новости)

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) была исторически необходима России, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном 50-й годовщине с начала строительства железной дороги.

«Этот проект был исторически необходим нашей стране. Еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья», — сказал Путин.

В начале ХХ века начали изучать географию будущей стройки, а перед Великой Отечественной войной и после нее были уложены отдельные участки, отметил глава государства. Строительство железной дороги началось в апреле 1974 года.

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Фото:РЖД

Дальнейшее развитие БАМа, по словам Путина, должно послужить увеличению экспортных и транзитных возможностей России в качестве «важнейшего звена евразийской транспортной системы».

Он рассказал, что в рамках третьего этапа развития БАМа планируется проложить сплошные вторые пути на всем протяжении дороги. «По сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур», — уточнил президент.

В течение десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн т в год, добавил Путин.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии, Якутии и Хабаровского края. Общая протяженность БАМа составляет 4,3 тыс. км. Магистраль связывается с Транссибирской железной дорогой.

В настоящее время двухпутная железная дорога построена от станции Тайшет до станции Лена (704 км) и однопутная — от Лены до станции Таксимо (725 км). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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