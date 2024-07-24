Кремль счел преждевременными комментарии о подрыве машины в Москве

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Комментарии по поводу взрыва иномарки Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы до получения результатов следствия преждевременны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы вообще [считаем, что] пока идет следствие, работает усиленная следственная группа, предварительно говорить о каких-то результатах [преждевременно]», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в подрыве машины просматривается украинский след (цитата по ТАСС).

Внедорожник взорвался на улице Синявинской на севере Москвы, в результате пострадал мужчина: ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Бомбу прикрепили к днищу под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель, сообщил источник SHOT.

Среди версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение», говорил источник «РИА Новости» в правоохранительных ведомствах.

«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщали, что мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля, — офицер Минобороны по имени Андрей Торгашов. По данным «Ъ», он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. ТАСС и «360» утверждали, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине.

Однако сам Торгашов — замначальника радиоцентра спутниковой связи, — в разговоре с RT опроверг информацию о том, что именно он находился в автомобиле. Его супруга в разговоре с телеканалом «360» также заявила, что с Торгашовым все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

После взрыва было заведено два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Украинские власти уже заявили о непричастности Киева к произошедшему.