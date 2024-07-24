СК установил подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
Следователи СК установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве автомобиля на севере Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. Имя подозреваемого СК пока не раскрывает.
Сейчас следователи осматривают автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту подрыва. На кадрах, которые публикует СК, видно, что автомобиль подозреваемого в подрыве Land Cruiser — такси, марка машины — Chery Tiggo.
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался этим утром на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве, — офицер Минобороны. Изначально владельцем машины назывался замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, однако в разговоре с RT тот опроверг информацию, что пострадавшим при взрыве был именно он.
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