Шольц заявил о намерении вновь занять пост канцлера Германии

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, сообщил он на пресс-конференции в Берлине.

По словам главы немецкого правительства, Социал-демократическая партия Германии, сопредседателем которой он является, намерена выиграть выборы в будущем году. «И я как действующий канцлер буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером», — заявил Шольц.

Следующие парламентские выборы в Германии состоятся не позднее 26 октября 2025 года. Точная дата будет определена президентом Германии. Кабинет Шольца в марте 2023 года принял закон о реформе, согласно которому размер будущего бундестага будет составлять 630 депутатов. В настоящее время в бундестаге 736 депутатов, правящей является коалиция «Светофор» — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Шольц также добавил, что СДПГ намерена предложить избирателям программу, которая поспособствует улучшению благосостояния жителей страны и укреплению позиции Германии на международной арене.

На прошедших в начале июня выборах в Европарламент СДПГ заняла третье место, набрав 14,1%. Шольц связал падение популярности политического объединения с поддержкой Украины и введением антироссийских санкций.

Лидером на выборах в ЕП стала оппозиционная ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 15,6% голосов. Ее сторонники призывали прекратить поставки оружия Украине и требовали проведения переговоров, основанных на российской позиции.