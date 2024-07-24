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Политика ,  
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Шольц заявил о намерении вновь занять пост канцлера Германии

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, сообщил он на пресс-конференции в Берлине.

По словам главы немецкого правительства, Социал-демократическая партия Германии, сопредседателем которой он является, намерена выиграть выборы в будущем году. «И я как действующий канцлер буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером», — заявил Шольц.

Следующие парламентские выборы в Германии состоятся не позднее 26 октября 2025 года. Точная дата будет определена президентом Германии. Кабинет Шольца в марте 2023 года принял закон о реформе, согласно которому размер будущего бундестага будет составлять 630 депутатов. В настоящее время в бундестаге 736 депутатов, правящей является коалиция «Светофор» — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

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Олаф Шольц

Шольц также добавил, что СДПГ намерена предложить избирателям программу, которая поспособствует улучшению благосостояния жителей страны и укреплению позиции Германии на международной арене.

На прошедших в начале июня выборах в Европарламент СДПГ заняла третье место, набрав 14,1%. Шольц связал падение популярности политического объединения с поддержкой Украины и введением антироссийских санкций.

Лидером на выборах в ЕП стала оппозиционная ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 15,6% голосов. Ее сторонники призывали прекратить поставки оружия Украине и требовали проведения переговоров, основанных на российской позиции.

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Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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