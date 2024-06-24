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Военная операция на Украине ,  
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Шольц связал падение популярности его партии с поддержкой Украины

Шольц: популярность правящей партии падает из-за поддержки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Популярность правящей коалиции (Социал-демократической партии Германии, СДПГ) падает из-за поддержки Украины и введения антироссийских санкций, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью ARD.

«Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, с тем, что мы ввели санкции против России», — сказал он, отметив, что это отражается на результатах выборов (цитата по Tagesshau). Однако, добавил канцлер, ограничительным мерам «нет альтернативы».

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Олаф Шольц и Владимир Путин

На прошедших в начале июня выборах в Европарламент СДПГ заняла третье место, набрав 14,1%. Лидером стала ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 15,6% голосов. Ее сторонники призывали прекратить поставки оружия и требовали проведения мирных переговоров, основанных на российской позиции.

Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине. В январе Шольц объявил, что Берлин выделит на помощь Киеву в 2024 году более €7 млрд, хотя изначально планировала только €4 млрд.

Москва требует перестать поставлять Киеву вооружения.

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Персоны
Олаф Шольц Германия Украина санкции против России
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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