 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В России не осталось семей без денег на еду

Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В России нет домашних хозяйств, которым не хватает денег на еду, следует из результатов обследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год.

В графе домохозяйства, которым не хватает денег даже на еду в 2023 году, указано 0,0%. При этом в позапрошлом, 2022 году их доля составляла 0,1%.

Однако 11,2% семей затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 48,7% — не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 36,6% — не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи, отмечается в сведениях Росстата.

Социологи рассказали, на что живут обеспеченные россияне
Экономика
Фото:fizkes / Fotodom / Shutterstock

В 2023 году опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов. Их доля выросла до 45%. При этом в 2021 году таких россиян было 25%.

Еще 36% опрошенных в 2023 году заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Росстат семьи домохозяйства потребительные расходы
Материалы по теме
Рост зарплат в России замедлился весной
Экономика
Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами
Общество
«Инфляция для бедных» разогнала «нормальный» доход россиян
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Пострадавших после атаки на Севастополь выписали из больниц спустя месяц Политика, 09:53
Место крушения самолета в Катманду. Видео Общество, 09:49
«Ъ» узнал, что пострадавшим при взрыве в Москве оказался офицер ГРУ Общество, 09:39
Родители в Европе повально запрещают гаджеты для детей — Fast Company Pro, 09:34
Вьетнамский фрегат прибыл во Владивосток Политика, 09:30
В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-комнате Общество, 09:22
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 09:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Падение самолета в столице Непала. Видео Общество, 09:21
Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток века по версии ESPN Спорт, 09:06
В России не осталось семей без денег на еду Экономика, 09:05
Ноль градусов: как безалкогольное пиво захватывает США Pro, 09:03
В аэропорту столицы Непала разбился самолет Общество, 09:02
В МВД назвали причину взрыва автомобиля на севере Москвы Общество, 08:55
Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена Политика, 08:47