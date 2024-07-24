В России не осталось семей без денег на еду
В России нет домашних хозяйств, которым не хватает денег на еду, следует из результатов обследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год.
В графе домохозяйства, которым не хватает денег даже на еду в 2023 году, указано 0,0%. При этом в позапрошлом, 2022 году их доля составляла 0,1%.
Однако 11,2% семей затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 48,7% — не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 36,6% — не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи, отмечается в сведениях Росстата.
В 2023 году опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов. Их доля выросла до 45%. При этом в 2021 году таких россиян было 25%.
Еще 36% опрошенных в 2023 году заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина