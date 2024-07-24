Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России не осталось семей без денег на еду

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В России нет домашних хозяйств, которым не хватает денег на еду, следует из результатов обследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год.

В графе домохозяйства, которым не хватает денег даже на еду в 2023 году, указано 0,0%. При этом в позапрошлом, 2022 году их доля составляла 0,1%.

Однако 11,2% семей затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 48,7% — не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 36,6% — не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи, отмечается в сведениях Росстата.

В 2023 году опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов. Их доля выросла до 45%. При этом в 2021 году таких россиян было 25%.

Еще 36% опрошенных в 2023 году заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%.