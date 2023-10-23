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Доля россиян с оценкой зарплаты «не хватает» выросла до 45%

hh.ru: за два года доля россиян, которым не хватает зарплаты, выросла до 45%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов, выяснили в результате опроса специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).

Если в 2021 году о том, что зарплата на основном месте работы не позволяет покрыть основные нужды, заявили 25% участников опроса, то в 2023 году доля таких ответов выросла до 45%.

Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%.

Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Недовольные зарплатой участники исследования также оценили, какой суммы им не хватает для покрытия основных нужд. Из них 21% назвали 15 тыс. руб. в месяц, 23% — до 20 тыс. руб., а большинству — 56% — не хватает более 20 тыс. руб. в месяц.

Чаще всего о достаточности зарплаты заявили респонденты, проживающие в Москве: 26% опрошенных жителей столицы заявили, что зарплаты им хватает. На втором месте оказалась Томская область (24%), далее следуют Татарстан и Приморский край (по 23%).

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Опрос проводился среди 4934 российских работников и соискателей в период с 2 по 13 октября 2023 года.

Как ранее писал РБК, Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению.

Ведомство предложило формулу расчета потенциальной величины теневой занятости. На ее основе региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Предполагается, что за три года регионы должны будут обелить 30% теневого сектора.

Ранее эксперты говорили РБК, что власти озаботились этой проблемой в том числе в контексте обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на налог на доходы физических лиц.

Теги
реальная зарплата соцопрос Исследование
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