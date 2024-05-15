Социологи рассказали, на что живут обеспеченные россияне

Опрос ВШЭ показал, сколько и как в среднем зарабатывают наиболее обеспеченные 10% россиян. Большинство работают по найму, но имеют дополнительный пассивный доход. Средний доход на человека в месяц составляет ₽227 тыс.

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Среднедушевой ежемесячный доход у наиболее обеспеченной когорты россиян составляет 227 тыс. руб., при этом почти у 30% возможности для получения дохода ухудшились за последнее время. Таковы результаты дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения с самыми большими доходами (РБК изучил материалы).

Опрос проводился в рамках проекта «Экономическое поведение домохозяйств» в июне—сентябре 2023 года в онлайн-формате. Авторы исследования — Иван Груздев, Светлана Мареева и Евгения Шмелева. Выборка составила 1012 человек.

Границей для отбора респондентов стал уровень месячных среднедушевых доходов верхнего дециля (10-процентной группы), по данным Росстата в 2022 году. Как поясняют авторы исследования, это не нижняя граница верхнего дециля, а средние доходы внутри него, поэтому использование данного порога позволило отобрать тех, кто фактически находится даже не в верхних 10% населения по доходам, а еще выше. Этот средний уровень доходов транслируется в 500 тыс. руб. на семью с одним ребенком или 660 тыс. руб. на семью с двумя детьми.

«Трудовое лицо» высоких доходов

Обеспеченные россияне имеют «трудовое лицо» и получают основной доход за счет работы, что в целом характерно для всего населения, показали результаты опроса. Так, для 61% источником основного личного дохода является работа по найму. Собственный бизнес в качестве главного источника заработка указали 28%.

Отличительной чертой обеспеченной когорты является дополнительный доход от накопленного капитала, отмечают авторы. Пассивный доход имеют 74% домохозяйств представителей верхнего дециля. Основным источником доходов капитал является гораздо реже: 4% отметили в качестве основного доход от управления активами, 3% — от сдачи недвижимости в аренду. Еще 4% заявили, что за последний год не имели личных доходов (например, это могло означать достаточность ранее сделанных накоплений).

Средний душевой доход у представителей наиболее обеспеченных 10% населения составляет 227 тыс. руб. Согласно результатам опроса, почти половина домохозяйств из верхнего дециля имеет совокупный ежемесячный доход в диапазоне от 301 тыс. до 600 тыс. руб. Более четверти домохозяйств получают более 600 тыс. руб.

Доходы обеспеченных россиян намного более диверсифицированы по источникам, чем у остального населения, отмечается в исследовании. 58% указали, что имеют от двух до четырех источников дохода, 27% — пять и более. Самыми распространенными источниками дохода являются зарплата от работы по найму (ее указали 69%), проценты по вкладам (54%), доходы от собственного бизнеса или самозанятости (48%), от сдачи собственности в наем и от ценных бумаг (по 30%).

Пенсии, пособия и другие социальные выплаты указали в качестве источника дохода только 14% респондентов, алименты — 3%.

В целом у населения России источников дохода намного меньше, свидетельствуют данные первой волны опроса, проведенного ВШЭ в рамках проекта «Экономическое поведение домохозяйств» летом 2023 года. Опрос показал, что 58% россиян имеют один источник дохода, 29% — два источника. Более 90% населения вообще не имеет доходов от капитала, тогда как доля получающих трансферты разного рода (от государства или частных лиц) достигает половины, говорится в материалах исследования.

По данным Росстата, в 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян имели в среднем 101,2 тыс. руб. дохода в месяц (на человека). У 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. руб. В разрезе домохозяйств на самый высокодоходный дециль приходилось 26,7% всего объема денежных доходов в стране, а на беднейшую группу — 2,9%. У 10% беднейших домохозяйств на социальные выплаты приходится чуть более 40% доходов (17 тыс. руб. в месяц), в том числе 22% — пособия и компенсации, 18% — пенсии, показало исследование Росстата. У 10% богатейших социальные выплаты занимают только 6,6% доходов (или 11,8 тыс. руб. в месяц), из них основная часть приходится на пенсии — 5,3 п.п., а вклад пособий и компенсаций составляет лишь 1,3 п.п.

Портрет обеспеченного россиянина

В выборке исследователей из НИУ ВШЭ примерно в равной степени представлены женщины и мужчины — 56 и 44% соответственно. Средний возраст респондентов составляет 39 лет. Примерно половина из них (51%) — люди среднего возраста, то есть от 35 до 54 лет, 39% — молодежь до 35 лет. Лица старше 55 лет составляют 10%.

Опрошенные обеспеченные россияне проживают преимущественно в крупных городах, 57% — в Москве и Подмосковье. Порядка 12% живут в городах-миллионниках, 16% — в городах с численностью от 100 тыс. человек до 1 млн. На жителей населенных пунктов численностью менее 100 тыс. человек приходится 4% выборки.

В основном обеспеченные респонденты живут в небольших семьях. В 30% случаев они одиноки, у 32% семья состоит из двух человек, у 24% — из трех. Еще 12% живут вчетвером. Крупные домохозяйства, превышающие пять человек, среди обеспеченных почти не встречаются. Как правило, семьи состоят из родителей и несовершеннолетних детей (менее трети домохозяйств), примерно пятая часть опрошенных живут с пожилыми родителями или взрослыми детьми.

Домохозяйства верхнего дециля в среднем состоят из одного-двух человек, тогда как в нижнем дециле (наименее обеспеченные) чаще оказываются домохозяйства, состоящие из трех-четырех человек, указывали ранее в Минтруде.

Оптимизм и «тренд стабильности»

Обеспеченные россияне более оптимистичны в субъективных оценках динамики своих доходов и ожиданиях от будущего, чем остальное население, констатируют авторы. Почти половина респондентов (49%) отметили увеличение дохода за предшествующий опросу год, 40% заявили, что их доход не изменился. Уменьшение дохода заметили 8%.

Если говорить о населении в целом, то летний опрос ВШЭ показывал, что порядка 75% семей не заметили изменения дохода за три месяца, предшествовавшие анкетированию, 15% заявили об ухудшении материального положения, 9% — об улучшении.

Что касается будущего, то 45% обеспеченных респондентов ждут, что их доход вырастет в следующем году (а среди населения в целом так думают только 15%), 8% думают, что доход уменьшится (11% в целом по населению). Не прогнозируют изменений дохода 35% обеспеченных россиян и примерно 66% всего населения.

Авторы обращают внимание на «тренд стабильности» доходов обеспеченной группы россиян, а также их устойчивость к внешнему влиянию — «экономическим циклам и локальным шокам». Тем не менее «события 2022–2023 годов» так или иначе затронули большинство представителей верхнего дециля, отмечают они: 29% заявили, что их возможности получения дохода ухудшились, а 15% сообщили об улучшении таких возможностей. Еще 15% говорят, что пока изменений нет, но в будущем возможности получать доход станут хуже. Ждут улучшений 16%, а 25% считают, что их возможности зарабатывать не изменились и не изменятся в будущем.

Оптимизм россиян с высокими доходами может объясняться несколькими факторами, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Ушедшие с российского рынка иностранные компании снизили уровень конкуренции, наблюдаются положительные общие темпы экономического роста, большая вовлеченность государства в экономику, рост госзаказа», — перечисляет он. В целом это классическая ситуация: в условиях экономической нестабильности и инфляции лучше всего себя чувствуют богатые, отмечает Сафонов.

Трудности изучения высоких доходов

Проект ВШЭ нацелен на то, чтобы устранить пробел в данных о потреблении обеспеченных россиян и сделать данные для выработки экономической политики более полными и валидными, говорит научный руководитель университета Ярослав Кузьминов. «Сегодня экономика России в превалирующей степени опирается на внутренний спрос. Именно обеспеченные россияне представляют собой одну из наиболее значимых категорий населения по формированию внутреннего спроса», — поясняет он. По словам Кузьминова, экономическое поведение обеспеченных домохозяйств во многом определяют паттерны и динамику спроса «не только на культуру, медиа, туристические услуги, но и на инновации».

Группы людей, которых опрашивают в рамках подобных исследований, зачастую неоднородны, поэтому такие опросы вызывают некоторый скептицизм, отмечает профессор РАНХиГС Любовь Храпылина. «Среднестатистический показатель не отражает сути возможностей людей, исходя из доходов, создавать какую-то комфортность своей жизни — покупать имущество, приобретать медицинские, туристические услуги», — поясняет она. Данные о доходах, полученные в результате опросов, очень «ориентировочные», полагает эксперт. Однако в любом случае любая информация важна, так как «дает основание задуматься, углубить исследование», хотя для принятия решений она «малозначима», считает Храпылина.

Изучать доходы обеспеченного населения трудно, охватить все уровни этого класса практически невозможно, указывает Сафонов. Богатые люди, как правило, закрытые, они могут раскрывать трудовые доходы, не заявляя о других, например от сдачи имущества в аренду. Заявленный респондентом состав домохозяйства также может не показывать настоящую картину, считает Сафонов. «Там могут быть формальные разводы и неоформленные отношения, это связано с защитой собственности», — поясняет он.

Какие-то факты, касающиеся доходов, могут умалчиваться респондентами из-за принятых в обществе правил: например, работа по найму и свой бизнес являются более социально одобряемыми, чем заработок на инвестициях, не исключает советник по стратегическому развитию компании M&S Decisions Елена Мержанова. Обеспеченные люди не любят показывать свое благосостояние, многие из них имеют сложную структуру владения активами через компании или третьих лиц, делают переводы через криптовалюту, которые сложно отследить, напоминает основатель компании YouBrand, резидент экспертного клуба ЦСР Виктор Михайлов. «Предприниматель может бояться излишнего внимания со стороны регулирующих и надзорных органов. Руководитель в компании не хочет лишний раз светить своими доходами перед службой безопасности. По этой причине чрезвычайно сложно понять и проанализировать реальную структуру доходов и расходов состоятельных людей», — рассуждает он.