СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за взрыва внедорожника на севере города, на улице Синявинской.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в СК.

В СК не уточнили марку взорвавшейся машины и обстоятельства произошедшего, однако подтвердили, что при инциденте пострадали два человека — владелец автомобиля и его пассажир.

О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке жилого дома в районе Молжаниново стало известно рано утром 24 июля.

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