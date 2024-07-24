СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за взрыва внедорожника на севере города, на улице Синявинской.
В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в СК.
В СК не уточнили марку взорвавшейся машины и обстоятельства произошедшего, однако подтвердили, что при инциденте пострадали два человека — владелец автомобиля и его пассажир.
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке жилого дома в районе Молжаниново стало известно рано утром 24 июля.
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