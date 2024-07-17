Над Белгородской и Воронежской областями сбили три беспилотника

За ночь российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника: один над Белгородской областью и два — над Воронежской, сообщило Министерство обороны.

Вскоре после этого о предотвращении атаки дронов рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: два БПЛА сбили над Суражским районом в северо-западной части области. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений нет.

В предыдущую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 13 беспилотников, из них девять — над Ростовской областью. В Курской области коптер атаковал завод низковольтной аппаратуры, загорелся один из цехов. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях.

Позднее в тот же день, сообщал Смирнов, еще один дрон атаковал поселок Теткино. Местный житель получил ранения, а взрыв повредил крышу и окна в его доме.