Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о риске эскалации «мусорной войны»
Решение Южной Кореи запустить пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей может привести «к очень опасной ситуации», заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына.
Южнокорейские власти включили громкоговорители впервые с 2016 года, это стало ответом на «мусорную войну» КНДР: по данным Сеула, с 28 мая северокорейское правительство выпустило около 1,6 тыс. воздушных шаров с мусором, часть из них приземлились в окрестностях Сеула и других приграничных регионах. В Северной Корее заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.
Ким Ё Чжон назвала оправданной реакцию КНДР. По ее мнению, в действиях Пхеньяна, в отличие от Сеула, «не содержится никакого политического подстрекательства». «Если они будут разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей через границу, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны. Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», — цитирует ее ЦТАК.
КНДР планировала прекратить отправку шаров 9 июня, «но ситуация поменялась», сказала она, имея в виду ситуацию с громкоговорителями. Она добавила, что Южная Корея столкнется с «повседневной необходимостью собирать макулатуру», если распространение листовок не прекратится.
Как пишет Yonhap, «мусорные атаки» продолжаются: в ночь на 10 июня КНДР отправила через границу с Южной Кореей около 310 шаров с отходами, там были макулатура и пластик.
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