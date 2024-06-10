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Политика ,  
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Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о риске эскалации «мусорной войны»

КНДР посылает шары с мусором в ответ на отправку пропагандистских листовок Южной Кореи. По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян не занимается «политическим подстрекательством», а действия Сеула могут привести к конфронтации
Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон (Фото: Sputnik / Владимир Смирнов / Reuters)

Решение Южной Кореи запустить пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей может привести «к очень опасной ситуации», заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына.

Южнокорейские власти включили громкоговорители впервые с 2016 года, это стало ответом на «мусорную войну» КНДР: по данным Сеула, с 28 мая северокорейское правительство выпустило около 1,6 тыс. воздушных шаров с мусором, часть из них приземлились в окрестностях Сеула и других приграничных регионах. В Северной Корее заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

Может ли «мусорная война» между Кореями привести к эскалации конфликта
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Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей, над рисовым полем в Южной&nbsp;Корее &nbsp;

Ким Ё Чжон назвала оправданной реакцию КНДР. По ее мнению, в действиях Пхеньяна, в отличие от Сеула, «не содержится никакого политического подстрекательства». «Если они будут разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей через границу, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны. Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», — цитирует ее ЦТАК.

КНДР планировала прекратить отправку шаров 9 июня, «но ситуация поменялась», сказала она, имея в виду ситуацию с громкоговорителями. Она добавила, что Южная Корея столкнется с «повседневной необходимостью собирать макулатуру», если распространение листовок не прекратится.

Как пишет Yonhap, «мусорные атаки» продолжаются: в ночь на 10 июня КНДР отправила через границу с Южной Кореей около 310 шаров с отходами, там были макулатура и пластик.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Северная Корея воздушные шары пропаганда

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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