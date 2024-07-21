КНДР вновь направила шары с мусором на территорию Южной Кореи

Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Военные заявили, что шары направлялись в сторону северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул. Местных жителей призвали не трогать упавшие воздушные шары и сообщать о них военным.

Последний раз КНДР запускала мусор на территорию соседнего государства три дня назад, отмечает агентство. По данным Yonhap, Пхеньян проводил девять подобных акций, всего в Южную Корею направили более 2 тыс. воздушных шаров.

Мусор на южнокорейскую территорию КНДР отправляет с конца мая. В Северной Корее заявили, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

9 июня Сеул заявил о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи. Это решение может привести «к очень опасной ситуации», заявила в ответ заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.