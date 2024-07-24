Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области Якубджони Юсуфзода попытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Из судебного постановления следует, что Юсуфзода по указанию организаторов теракта «предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности».

Следователи считают, что обвиняемый за несколько дней до теракта перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов» с помощью своей банковской карты. Часть средств он направил одному из исполнителей теракта уже после совершения преступления.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: в здание ворвались вооруженные лица, которые стали стрелять в зрителей, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявила о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины опровергли причастность к теракту.

1 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Юсуфзоду по делу о теракте в «Крокусе», он стал десятым обвиняемым. Мужчине 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны, у него среднее образование. Юсуфзода женат, у него трое детей. На момент задержания он неофициально работал на стройке.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам.