 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода собирался уничтожить доказательства
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области Якубджони Юсуфзода попытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Из судебного постановления следует, что Юсуфзода по указанию организаторов теракта «предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности».

Следователи считают, что обвиняемый за несколько дней до теракта перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов» с помощью своей банковской карты. Часть средств он направил одному из исполнителей теракта уже после совершения преступления.

Путин наградил погибшего в «Крокусе» сотрудника Внуково орденом
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: в здание ворвались вооруженные лица, которые стали стрелять в зрителей, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявила о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины опровергли причастность к теракту.

1 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Юсуфзоду по делу о теракте в «Крокусе», он стал десятым обвиняемым. Мужчине 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны, у него среднее образование. Юсуфзода женат, у него трое детей. На момент задержания он неофициально работал на стройке.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам. 

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт доказательства
Материалы по теме
В МЧС сообщили, что система тушения в «Крокусе» не была готова к поджогам
Общество
Власти заявили об интернациональной команде террористов в «Крокусе»
Политика
Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
К тушению пожара в московской квартире привлекли вертолет Ка-32 Общество, 05:11
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 04:57
Мусорный шар из КНДР приземлился на президентский комплекс в Сеуле Общество, 04:50
Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала Политика, 04:49
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства Политика, 04:19
В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры Общество, 04:01
Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках» Политика, 03:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ узнала, что при Харрис Блинкен и Салливан лишатся должностей Политика, 03:41
Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР Политика, 03:27
Антонов сообщил о прекращении диалога с США о возврате дипсобственности Политика, 03:07
Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике Общество, 02:49
Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны Общество, 02:40
В Мелитополе прогремели взрывы Политика, 02:31
Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео Общество, 02:12