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Выборы президента США ,  
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WSJ узнала, что при Харрис Блинкен и Салливан лишатся должностей

WSJ: Блинкен, Салливан и Остин лишатся должностей при президенте Харрис
Сюжет
Выборы президента США

Госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан лишатся своих должностей, если нынешняя вице-премьер Камала Харрис станет президентом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что победа Харрис может привести к «встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность». Все трое — ключевые «назначенцы» нынешнего президента США Джо Байдена. Центральную роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис, скорее всего, будет играть ее нынешний советник по нацбезопасности Филип Гордон.

Как Камала Харрис за 32 часа обеспечила себе выдвижение в президенты
Политика
Камала Харрис

Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты после того, как Байден выбыл из президентской гонки. Предпосылками к этому были неудачные дебаты с основным соперником, кандидатом Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, покушение на последнего, а также вопросы по поводу здоровья Байдена. 17 июля стало известно, что он заразился коронавирусом, президенту пришлось самоизолироваться.

Объявляя об отказе от участия в выборах, Байден выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента. Харрис подтвердила, что намерена баллотироваться. Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена.

Харрис смогла получить достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение ее кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Опрос Reuters/Ipsos показал, что вице-президент опередила соперника на два процентных пункта в опросе о выборе между Харрис и Трампом. Согласно опросу, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.

Президентские выборы пройдут в ноябре 2024 года.

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Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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