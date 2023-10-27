 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины нашли братскую могилу жертв Волынской резни
Фото: michaldworczyk / X
Фото: michaldworczyk / X

Польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины, сообщил член совета министров Польши Михаил Дворчик в соцсети X (Twitter).

«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили коллективную яму, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села», — написал министр.

Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков.

Более чем за девять лет это первый случай обнаружения на Украине захоронений поляков, «жертв украинских националистов», отметил Дворчик.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети X написал, что поиски останков будут продолжаться и дальше, и пообещал «довести это дело до конца».

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

По словам премьера, правда о Волынской резне должна стать «мостом в будущее», построенным «через поток ненависти». «Мы обязаны этим тысячам жертв Волыни и их семьям», — добавил Моравецкий.

В июле сейм Польши призвал Украину признать ответственность за Волынской резню, назвав это необходимым условием для примирения стран.

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — заявил польский парламент в резолюции в честь 80-й годовщины Волынской резни.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Польша захоронение Волынская резня Украина
Материалы по теме
Сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне
Политика
На ПМЭФ показали хронику расстрелов в Бабьем Яре и Волынской резни
Политика
Президент Польши исключил месть Украине за Волынскую резню
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:39
ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха Политика, 21:34
Байдену доложили о действиях Израиля в секторе Газа Политика, 21:20
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Фьюри оказался тяжелее экс-чемпиона UFC на взвешивании перед боем Спорт, 21:11
Израиль наносит самые мощные удары по Газе с начала войны. Видео Политика, 20:55
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка Инвестиции, 20:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гол со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» в матче РПЛ Спорт, 20:54
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Политика, 20:46
Суверенный ТЭК: как отрасль отвечает на вызовы времени Новая экономика, 20:42
Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз Крипто, 20:40
«Красный Октябрь»: какие арт-маршруты появятся на стрелке острова Балчуг РБК Недвижимость, 20:31
Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла компания Нургалиева Бизнес, 20:29
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 20:28