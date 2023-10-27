На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
Польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины, сообщил член совета министров Польши Михаил Дворчик в соцсети X (Twitter).
«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили коллективную яму, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села», — написал министр.
Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков.
Более чем за девять лет это первый случай обнаружения на Украине захоронений поляков, «жертв украинских националистов», отметил Дворчик.
Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети X написал, что поиски останков будут продолжаться и дальше, и пообещал «довести это дело до конца».
По словам премьера, правда о Волынской резне должна стать «мостом в будущее», построенным «через поток ненависти». «Мы обязаны этим тысячам жертв Волыни и их семьям», — добавил Моравецкий.
В июле сейм Польши призвал Украину признать ответственность за Волынской резню, назвав это необходимым условием для примирения стран.
«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — заявил польский парламент в резолюции в честь 80-й годовщины Волынской резни.
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