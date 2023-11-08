Варшава назвала принципиальную претензию к вхождению Украины в ЕС

Без эксгумации останков поляков Киеву и Варшаве будет трудно сотрудничать в составе одного экономического и политического объединения, заявили в МИД Польши. Ранее на Украине нашли новое массовое захоронение жертв Волынской резни

Памятник жертвам Волынской резни, Гданьск, Польша (Фото: Stako / Wikimedia Commons)

Без решения вопроса по эксгумации останков поляков на Украине Киеву «нечего мечтать о вступлении в ЕС». Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — отметил он.

Яблонский не назвал это условием вступления Украины в ЕС, но пояснил, что странам будет трудно сотрудничать, если между ними останется неразрешенным спор.

Ранее, 27 октября, польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Тела погибших поляков от рук украинских националистов нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков.

Замглавы МИД Польши также прокомментировал недавний скандал с высказыванием пресс-секретаря польского министерства Лукаша Ясины о Волынской резне, после которого тот был уволен. «Лукаш Яшина больше не работает в МИДе. Несчастное высказывание», — отметил Яблонский.

В середине мая пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил в интервью порталу Onet, что Польша ждет от Украины и ее президента «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. В ответ украинский посол Василий Зварыч назвал неприемлемыми и досадными «любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что <...> [они] должны делать по отношению к <...> общему прошлому». В октябре Ясина сообщил, что его отправили в отставку после высказывания о Волынской резне. «Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине», — прокомментировал он инцидент в соцсети X (ранее — Twitter).

Яблонский подчеркнул, что Польша не является слугой Украины и всегда руководствуется польскими интересами. Варшава делает жесты солидарности в адрес Киева, но все же действует в интересах польского народа, заключил он.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В июле сейм Польши призвал Украину признать ответственность за Волынскую резню, назвав это необходимым условием для примирения стран.

При этом президент Польши Анджей Дуда заверял, что Варшава не собирается мстить Киеву за Волынскую резню. «Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сказал он. Однако, по его словам, правда об этом геноциде должна быть выражена ясно.