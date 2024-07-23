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Политика ,  
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Белоусов обсудил с Гладковым меры по защите белгородцев

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: vvgladkov / Telegram)

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, на встрече обсуждались обстановка в области и меры по защите населения.

«Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — написал губернатор.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.

Утром 23 июля в селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар беспилотника, пострадали три человека — они получили баротравмы и осколочные ранения и самостоятельно добрались до больницы.

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Белгород Андрей Белоусов Вячеслав Гладков Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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