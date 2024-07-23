Белоусов обсудил с Гладковым меры по защите белгородцев
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, на встрече обсуждались обстановка в области и меры по защите населения.
«Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — написал губернатор.
Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.
Утром 23 июля в селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар беспилотника, пострадали три человека — они получили баротравмы и осколочные ранения и самостоятельно добрались до больницы.
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