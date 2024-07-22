Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два автомобиля в селе Богун-Городок Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали водители обеих машин. Первый получил баротравму и сотрясение мозга, он отказался от госпитализации. Второго доставляют в больницу с осколочными ранениями лица, рук и ног, добавил глава региона.

Еще один FPV-дрон атаковал грузовик в городе Шебекино, повреждения получил прицеп, заключил Гладков.

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.