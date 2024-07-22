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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два автомобиля в селе Богун-Городок Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали водители обеих машин. Первый получил баротравму и сотрясение мозга, он отказался от госпитализации. Второго доставляют в больницу с осколочными ранениями лица, рук и ног, добавил глава региона.

Еще один FPV-дрон атаковал грузовик в городе Шебекино, повреждения получил прицеп, заключил Гладков.

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Фото:Никита Попов / РБК

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.

Теги
Персоны
Белгородская область пострадавшие Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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