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Военная операция на Украине ,  
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В СК по Запорожью раскрыли, где живут заказчики терактов в регионе

СК: большинство заказчиков терактов в Запорожье находятся на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Некоторые заказчики терактов, которые происходят в Запорожской области, находятся на Украине, сообщил журналистам руководитель управления СК по региону Александр Царакаев, передал ТАСС.

Он уточнил, что, «как правило, заказчиками и вдохновителями этих преступлений являются лица, которые находятся на территории Украины, предположительно, из сотрудников спецслужб».

Царакаев добавил, что в суд направлены дела, по которым удалось вычислить трех таких заказчиков. Также в розыск объявлены и четыре координатора терактов в самой Запорожской области.

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Следственное управление СК по Запорожской области расследовало 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории региона до его вхождения в состав России.

С начала работы в январе 2023 года возбуждено более 80 уголовных дел по фактам 29 террористических актов и диверсий в Запорожской области.

Так, например, ФСБ в марте этого года предотвратила подготовку теракта в Запорожской области, готовившегося по заданию украинских спецслужб в Бердянске с участием завербованного гражданина России.

В феврале сообщалось о попытке теракта в Запорожье с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.

Теги
Запорожская область теракт заказчики Украина
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