ФСБ заявила о готовившемся в Запорожье теракте с отравляющим веществом BZ
Федеральная служба безопасности пресекла попытку теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Теракт, по версии ведомства, готовили украинские спецслужбы, задержаны трое граждан Украины, ФСБ возбудила уголовные дела по ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 УК РФ (теракт).
В рамках расследования изъяты препараты, которые, как сообщили в спецслужбе, «применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США».
Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.
19 февраля ФСБ сообщила о предотвращении теракта против неназванного запорожского политика, проживающего на территории области. По данным спецслужб, атаку планировал россиянин Виталий Дятленко, которого ранее завербовала Служба безопасности Украины «в преддверии электорального цикла 2024 года». Мужчина собирался взорвать самодельную бомбу, СБУ координировала его действия и снабжала взрывчаткой.
При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление «и ответными действиями был нейтрализован».
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