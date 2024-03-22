ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области
ФСБ предотвратила подготовку теракта в Запорожской области, готовившегося по заданию украинских спецслужб в Бердянске с участием завербованного гражданина России, об этом сообщает ФСБ России.
В ведомстве заявили, что этот агент был «причастен к убийству офицера Министерства обороны Российской Федерации», которое произошло в октябре 2023 года. Также его подозревают в передаче противнику координат мест размещения российских военных и силовиков.
Подозреваемого задержали накануне президентских выборов. Он пытался достать оружие из своего тайника «для очередного теракта», сообщило ФСБ. Он оказал сопротивление и был убит.
На месте силовики нашли пистолет ПМ с боеприпасами, а в ходе обысков дома — самодельное взрывное устройство из пластичного взрывчатого вещества и мобильный телефон «для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины».
В Екатеринбурге 21 марта задержали члена движения «Граждане СССР» (признано в России экстремистским и запрещено), который готовил теракт на территории одной из войсковых частей города. У мужчины нашли и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Было заведено уголовное было по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
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