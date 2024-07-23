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Военная операция на Украине ,  
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Власти Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Критическая инфраструктура в Шосткинской территориальной общине получила повреждения, предположительно, после ночного обстрела, сообщает Сумская военная областная администрация в телеграм-канале.

«На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий атаки и аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб.

Утром 23 июля издание «Страна» сообщило об аварийных работах на территории объекта критической инфраструктуры под Шосткой на севере региона. Издание «Суспільне» рассказало о ночном ударе по Сумской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

20 июля в Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, который располагается в Конотопском районе на севере региона. На следующий день в Шосткинском районе дважды сообщали об ущербе инфраструктурным объектам.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Сумская область Украина Военная операция на Украине
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