В Сумской области второй день подряд сообщили о повреждении инфраструктуры

В Сумской области второй день подряд сообщили об ущербе инфраструктуре

В Сумской области после ударов повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила местная военная администрация в телеграм-канале.

Все поврежденные объекты находятся в Шосткинском районе на севере области, уточнили в администрации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне в Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, который располагается в Конотопском районе на севере региона.

В ночь с 19 на 20 июля в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сигналы звучали и вечером 20 июля.