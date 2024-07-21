В Сумской области второй день подряд сообщили об ущербе инфраструктуре
В Сумской области после ударов повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила местная военная администрация в телеграм-канале.
Все поврежденные объекты находятся в Шосткинском районе на севере области, уточнили в администрации.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне в Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, который располагается в Конотопском районе на севере региона.
В ночь с 19 на 20 июля в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сигналы звучали и вечером 20 июля.
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