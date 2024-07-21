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Военная операция на Украине ,  
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Власти Сумской области заявили об уничтожении объектов инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два объекта критической инфраструктуры в Шосткинском районе на севере Сумской области Украины были уничтожены, сообщил мэр Шостки Николай Нога в своем телеграм-канале. Нога не уточнил, где именно находились объекты.

Глава города, в частности, заявил, что уничтожены два объекта теплообеспечения. Нога призвал жителей экономить воду и электричество.

Утром 21 июля местная военная администрация сообщила, что после ударов в Сумской области повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта энергетики
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Накануне в Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, который располагается в Конотопском районе на севере региона.

В ночь с 19 на 20 июля в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сигналы звучали и вечером 20 июля. В тот же день также объявляли тревогу в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Сумская область ВС РФ Украина
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