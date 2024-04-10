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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал число ежедневных пользователей Telegram

Павел Дуров: Telegram пользуются 900 млн человек
Каждый второй в Telegram пользуется мессенджером каждый день, сообщил Павел Дуров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мессенджер Telegram достиг отметки в 900 млн пользователей в месяц, заявил основатель приложения Павел Дуров.

«Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно заходят в Telegram. Согласно данным, Telegram является шестым по популярности и шестым по скачиванию приложением в мире», — отметил Дуров.

Telegram запустил монетизацию для авторов каналов
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце февраля основатель мессенджера сообщил, что в марте рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах. Владельцам каналов из этих государств начнут платить до 50% «от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах». На тот момент ежемесячный трафик телеграм-каналов составлял 1 трлн просмотров.

1 апреля Telegram запустил монетизацию для авторов каналов, у которых больше тысячи подписчиков. Теперь они будут получать 50% дохода от рекламы, эти средства они смогут вывести или оплатить размещение своих объявлений. Для этого будет использоваться Toncoin — криптовалюта на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе России и Украины.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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