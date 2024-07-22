Президент Литвы поручил новому премьеру Шимоните сформировать кабмин

Ингрида Шимоните (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил на должность премьер-министра республики Ингриду Шимоните, сообщает издание Respublika.

«В понедельник президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении Ингриды Шимоните главой правительства и поручении ей сформировать кабинет министров», — говорится в публикации.

По литовскому законодательству, Шимоните будет должна в течение 15 дней подготовить список министров и предоставить на утверждение.

В мае в Литве прошли президентские выборы, победу на которых одержал Науседа. Он возглавляет страну с 2019 года. В качестве кандидата в президенты в выборах участвовала и Шимоните, она возглавляет правительство с декабря 2020 года.

После своего переизбрания Науседа заявил, что состав кабмина должен быть изменен. В частности, речь идет о смене министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, а также министра здравоохранения Арунаса Дулкаса. По словам Шимоните, к вопросу об обновлении состава правительства надо подходить рационально.