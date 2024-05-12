Выборы главы государства в Литве: президент против врача и премьера По опросам лидирует Гитанас Науседа, но эксперты ожидают второго тура

12 мая в Литве пройдут президентские выборы. Основная борьба развернется между нынешним главой государства Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и адвокатом Игнасом Вегеле. Подробнее — в материале РБК

Гитанас Науседа (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

12 мая в Литве пройдут президентские выборы (одновременно литовцы проголосуют на референдуме по вопросу о разрешении двойного гражданства, которое сейчас запрещено). В кампании участвуют восемь кандидатов, в том числе нынешний президент страны Гитанас Науседа, рейтинг которого накануне голосования, согласно последним опросам, снизился, однако он по-прежнему в лидерах. Поскольку для победы в первом туре кандидаты должны набрать более 50% голосов, а предполагаемое число сторонников Науседы заметно ниже, страну, скорее всего, ожидает второй тур, который может состояться 26 мая.

Избирательные участки откроются в 7:00 по местному времени (совпадает с московским) и закроются в 20:00. Досрочное голосование стартовало 7 мая и продлится три дня.

Президента Литвы избирают на пять лет, он может занимать эту должность максимум два срока подряд. Глава государства обладает большей исполнительной властью, чем его коллеги в соседних Эстонии и Латвии, которые являются парламентскими республиками. Президент Литвы может накладывать вето на парламентские решения и имеет право распустить сейм (парламент). За внешнюю политику в Литве также отвечает глава государства. В его обязанности входят подписание договоров и прием иностранных дипломатов. Президент, будучи главнокомандующим вооруженными силами страны и главой Государственного совета обороны, отвечает за сферу национальной безопасности. Президентом Литвы не может стать человек моложе 40 лет. Он должен быть литовцем по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Что известно об основных кандидатах

Опрос, проведенный новостным агентством ELTA с 10 по 21 апреля, выявил следующую тройку фаворитов — вслед за Науседой (35,2%) идет адвокат Игнас Вегеле (12,3%), а затем премьер-министр Ингрида Шимоните (10,2%).

60-летний Гитанас Науседа возглавляет страну с июля 2019 года. На этих выборах, как и на прошлых, он баллотируется как независимый кандидат. В апреле 2023-го СМИ выяснили, что Науседа в 1988 году стал членом Компартии, деятельность которой запрещена в республике с 1991 года, и затем скрывал эту информацию. Глава государства назвал это «ошибкой молодости».

Науседа был советником президента Валдаса Адамкуса (2004 год), работал в Банке Литвы, в «Вильняус банкас» (2000–2008) и шведском банке SEB в Литве (2008–2018).

В качестве основных черт Науседы как президента отмечают безоговорочную поддержку Украины, предоставление убежища белорусской оппозиции и увеличение оборонного бюджета Литвы до 2,5% от ВВП. Именно Науседа завершил работу над соглашением, которое позволило Германии разместить постоянную бригаду бундесвера в республике.

Согласно опросу ELTA, Науседа потерял за месяц почти 10 процентных пунктов. Если еще в марте за него были готовы проголосовать 44,4%, то сейчас — 35,2%. Тем не менее, как отмечают эксперты, снижение рейтинга может сыграть хорошую службу для Науседы, поскольку это может мобилизовать его электорат.

Игнас Вегеле — 49-летний адвокат; с 1994 года был членом консервативной партии «Христианские демократы Литвы» (ХДЛ), но после ее слияния с «Союзом Отечества» (СО) в 2006 году стал независимым политиком. На этих выборах он также не представляет ни одну из партий, однако выступает за защиту христианских ценностей и борьбу с пропагандой ЛГБТ (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Широкую известность Вегеле получил во время пандемии, когда жестко критиковал действия правительства.

Его электорат — консервативное население и, как отмечают СМИ, часто жители сельской местности. В апреле рейтинг Вегеле вырос почти на 3%.

Ингрид Шимоните возглавляет правительство с декабря 2020 года, прежде она была министром финансов (2009–2012). Должность премьера она заняла после того, как выдвинувшая ее на президентских выборах в мае 2019-го правоцентристская партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) одержала победу на парламентских выборах и стала правящей. Сама Шимоните вступила в СО-ХДЛ только в декабре 2022 года.

В первом туре президентских выборов 2019 года Шимоните получила 31,1% голосов; Науседа — 30,9%. По итогам второго тура нынешняя премьер-министр признала поражение: Науседа получил ровно в два раза больше голосов, чем она, — 66% против 33%.

Шимоните поддерживают избиратели в крупных городах, которые придерживаются более правых по сравнению со среднестатистическими жителями других европейских столиц взглядов. Поддержка премьер-министра накануне выборов стала расти активнее, чем у остальных лидеров гонки: к апрелю, согласно опросам, ее рейтинг по сравнению с мартом вырос почти вдвое.

Совсем немного от нее отстает бывший депутат сейма Ремигиюс Жемайтайтис, которого лишили депутатского мандата за антисемитские высказывания, — его поддерживают 8,7%. Рейтинги остальных четверых кандидатов не превышают 5%.

Что кандидаты в президенты Литвы говорят о внешней политике и России

Основной темой предвыборных дебатов стали отношения с Россией. Почти все кандидаты выступают за сохранение максимального жесткого курса в отношении Москвы в условиях продолжающейся военной операции на Украине.

Во время апрельской встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Науседа отметил, что Вильнюс «был и будет» одним из самых активных сторонников Киева. По его словам, объем литовской помощи для Украины составляет около 2% ВВП страны. В течение следующих трех лет Вильнюс пообещал выделить еще €200 млн.

Все лидеры президентской кампании, Науседа, Вегеле и Шимоните, выступают за укрепление связей с ЕС и США, а также поддерживают присоединение Молдавии и Украины к НАТО. В опроснике для информационного агентства BNS Науседа отметил, что приложит все усилия, чтобы эти страны стали членами ЕС меньше чем за пять лет, в 2027 году. По его словам, сохранить мир в Европе удастся только в том случае, если Украина как можно скорее станет членом НАТО.

Шимоните заявила, что интересам Литвы отвечает расширение ЕС, причем это не должно заканчиваться на Украине и Молдавии. Вегеле отметил, что Киев может рассчитывать на членство в НАТО только после завершения военных действий. Он считает, что Литва должна стремиться к тому, чтобы Украина и Молдавия стали частью ЕС, но при соблюдении требований.

8 мая Шимоните сказала газете Financial Times, что у нее есть разрешение парламента отправить войска на Украину в учебных целях, однако Киев пока не просил об этом. В то же время премьер признала, что Россия сочла бы такой шаг провокацией. «Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке», — отметила она.

В марте Науседа заявил журналистам, что участвует в дискуссиях о возможной отправке иностранных войск на Украину для учений, отметив, что «страх перед возможной реакцией Кремля не может быть определяющим фактором в принятии общего европейского решения».

На вопрос журналистов BNS, стоит ли продолжать диалог с Россией, Науседа ответил, что политические контакты с агрессором невозможны, а самая важная задача сейчас — подготовить план по «сдерживанию России». Шимоните заявила, что повышать уровень отношений с Москвой сейчас не было бы оправданным решением. Вегеле подчеркнул, что Россия «исторически представляет угрозу для Литвы», а политические контакты на высоком уровне с «государством-агрессором» сегодня невозможны «ни с политической, ни с моральной точки зрения».

Возобновить контакты с Москвой на самом высоком уровне, «чтобы обеспечить всестороннюю безопасность Литвы», предложил только кандидат из аутсайдеров, врач Эдуардас Вайткус. Его называют прокремлевским кандидатом, потому что он критикует членство Литвы в НАТО и помощь Украине, утверждая, что его страна не должна продаваться «ни Востоку, ни Западу». 3 мая в интервью агентству ELTA Вайткус заявил, что Крым принадлежит России, так как жители полуострова на референдуме проголосовали за его присоединение. Сам он отрицает связи с Москвой, говоря, что ярлык пророссийского кандидата на него вешают те, кто сам «так или иначе продал Литву».

С обвинениями в косвенной поддержке России сталкивается и Вегеле, который считается основным конкурентом Науседы. В конце апреля платформа журналистских расследований Siena сообщила, что компания его семьи Vilpra якобы ведет бизнес со связанными с Россией киргизскими компаниями. Авторы утверждают, что она могла помогать обходить санкции, экспортировав запрещенные Евросоюзом к экспорту кондиционеры на сумму более €940 тыс. Сам Вегеле опроверг эту информацию, отметив, что расследование является политически мотивированным.

В любом случае, как отмечает группа политологов в статье для Центра европейских исследований им. Роберта Шумана, с наибольшей вероятностью победу одержит Науседа, поскольку он остается самым популярным политиком среди всех слоев населения. «На самом деле никто не видит себя серьезным конкурентом Науседы. Некоторые партии даже не захотели тратить деньги на эту предвыборную кампанию и переключились на предстоящие европейские и парламентские выборы», — отметила политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айн Рамонайте.

В частности, литовские социал-демократы решили не выдвигать своего кандидата и выразили абсолютную поддержку нынешнему главе государства; впервые от участия в предвыборной гонке отказалась партия, представляющая живущую в республике польскую диаспору, — «Избирательная акция поляков Литва — Союз христианских семей» (LLRA-KSS).