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Политика ,  
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Президент Литвы Науседа победил во втором туре президентских выборов

Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре президентских выборов
60-летний Гитанас Науседа возглавляет страну с июля 2019 года. Во втором выборе он одержал победу над премьер-министром Ингридой Шимоните
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов с 79,34% голосов, у второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните 20,66%, следует из данных Главной избирательной комиссии Литвы после обработки данных с половины участков.

Официальные результаты будут объявлены позже, однако Шимоните уже признала свое поражение. «Хочу поздравить избранного президента Литвы», — сказала она.

Науседа также уже объявил о своей победе. «Они (литовский народ. — РБК) оказали мне большой мандат доверия, и я прекрасно понимаю, что этим кредитом доверия мне придется дорожить», — заявил он, выступая перед журналистами.

Науседа не смог выиграть президентские выборы в Литве в первом туре
Политика
Фото:Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Литва — парламентская страна, однако президент страны может оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику. Помимо этого он утверждает состав кабинета министров. 60-летний Гитанас Науседа возглавляет страну с июля 2019 года. На этих выборах, как и на прошлых, он баллотировался как независимый кандидат.

Первый тур президентских выборов в Литве завершился 13 мая — тогда ни один из политиков не смог набрать более 50% голосов. Науседа набрал 45,64% голосов, Шимоните — 17,27%. Третью позицию занял адвокат Игнас Вегеле с 12,49% голосов, который в итоге покинул президентскую гонку.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Гитанас Науседа выборы президента Литва второй тур
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