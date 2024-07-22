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Новые законы в России ,  
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В Думе поддержали поправку о выплате 10 тыс. руб. из остатков маткапитала

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о выплате неиспользованных остатков материнского капитала, сообщает ТАСС.

Из текста законопроекта следует, что получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты можно, если он не превышает 10 тыс. руб.

В начале июля с подобной просьбой к президенту Владимиру Путину обратились семьи из Бурятии и Забайкалья. Путин в ответ отметил, что «ситуация такая известна» и что уже обсудил ее с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — сказал тогда президент. Он добавил, что для начала можно разрешить это в пределах 10 тыс. руб., «а потом посмотрим».

По словам главы Минтруда Антона Котякова, воспользоваться возможностью забрать остаток маткапитала смогут более 730 тыс. семей. Голикова говорила, что всего будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 млрд руб.

Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала
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Фото:Владимир Баранов / РИА Новости

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев.

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Программа действует до конца 2026 года. В феврале Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года. В начале марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает, что программа будет бессрочной.

Теги
Госдума маткапитал выплаты семьи Дети
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