Котяков назвал, сколько семей смогут забрать остаток маткапитала

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Воспользоваться возможностью забрать остаток маткапитала смогут более 730 тыс. семей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«На текущий день более чем у 730 тыс. семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тыс. руб.», — цитирует ТАСС Котякова.

По его словам, поправки будут подготовлены в кратчайшие сроки.

Агентство добавило, что всего будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное» президент Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала в пределах 10 тыс. руб.

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020-го меру поддержки распространили и на первенцев. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.