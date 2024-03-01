В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала

В Госдуму внесли законопроект с предложением сделать бессрочной программу материнского капитала. Ранее президент выступил за ее продление до 2030 года. Сейчас ее действие предусмотрено до конца 2026-го

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать бессрочной программу маткапитала. Авторами выступили депутаты Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Николай Коломейцев (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Депутаты, в частности, отметили снижение численности населения России в 2022 году почти на 600 тыс. человек и суммарного коэффициента рождаемости (показывает среднее число детей, которых могла бы родить женщина в репродуктивный период) до 1,5 при норме для воспроизводства населения в 1,7. «В такой ситуации недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал)», — гласит текст пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают сделать бессрочным действие федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принятого 1 января 2007 года. Депутаты отметили, что за это время было выдано 13,5 млн сертификатов. Сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2026 года. В случае принятия соответствующего законопроекта ежегодные дополнительные расходы государства без учета инфляции составят около 560 млрд руб., подсчитали депутаты.

Первоначально материнским капиталом могли воспользоваться семьи при рождении второго ребенка, с 2020 года выплаты стали получать родители при появлении первенца. Последний раз их размер была проиндексирован на 7,4% с 1 февраля 2024 года и составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго. В этом году также были ужесточены правила выдачи материнского капитала — меры поддержки будут распространяться на родителей с гражданством России или при получении его детьми при рождении.

Накануне в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить программу маткапитала до 2030 года, а «деньги на это есть». Позднее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты уже приступили к разработке соответствующих законопроектов.