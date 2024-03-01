 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала

Депутаты Госдумы предложили сделать бессрочной программу материнского капитала
В Госдуму внесли законопроект с предложением сделать бессрочной программу материнского капитала. Ранее президент выступил за ее продление до 2030 года. Сейчас ее действие предусмотрено до конца 2026-го
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать бессрочной программу маткапитала. Авторами выступили депутаты Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Николай Коломейцев (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Депутаты, в частности, отметили снижение численности населения России в 2022 году почти на 600 тыс. человек и суммарного коэффициента рождаемости (показывает среднее число детей, которых могла бы родить женщина в репродуктивный период) до 1,5 при норме для воспроизводства населения в 1,7. «В такой ситуации недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал)», — гласит текст пояснительной записке.

Путин предложил продлить программу маткапитала
Экономика
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Авторы инициативы предлагают сделать бессрочным действие федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принятого 1 января 2007 года. Депутаты отметили, что за это время было выдано 13,5 млн сертификатов. Сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2026 года. В случае принятия соответствующего законопроекта ежегодные дополнительные расходы государства без учета инфляции составят около 560 млрд руб., подсчитали депутаты.

Первоначально материнским капиталом могли воспользоваться семьи при рождении второго ребенка, с 2020 года выплаты стали получать родители при появлении первенца. Последний раз их размер была проиндексирован на 7,4% с 1 февраля 2024 года и составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго. В этом году также были ужесточены правила выдачи материнского капитала — меры поддержки будут распространяться на родителей с гражданством России или при получении его детьми при рождении.

Накануне в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить программу маткапитала до 2030 года, а «деньги на это есть». Позднее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты уже приступили к разработке соответствующих законопроектов.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Россия Госдума материнский капитал продление демографические показатели
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин предложил продлить программу маткапитала
Экономика
В России увеличился размер маткапитала
Общество
Маткапитал на ребенка будут выплачивать только гражданам России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
В Севастополе сработали системы ПВО Политика, 15:45
Игры разума: почему люди могут видеть призраков Pro, 15:44
Косачев потребовал ответ Германии по переговорам военных о мосте в Крым Политика, 15:39
В Берлине не стали комментировать сообщения об обсуждении ударов по Крыму Политика, 15:38
В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала Политика, 15:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 15:32
У российских вертолетчиков вскоре истекут все контракты с ООН Бизнес, 15:26
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Хотите увеличить продажи — идите на «Авито». Инструкция по продвижению Pro, 15:16
Набиуллина заявила о поддержке единого QR-кода со стороны банков Финансы, 15:13
Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности Инвестиции, 15:08
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 15:00
Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных Политика, 14:58
В полиции Дубая подтвердили задержание лидера «Спартака» Промеса Спорт, 14:56
Бумаги QWI обновили исторический минимум Инвестиции, 14:55