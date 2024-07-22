Песков: Россия не ждет ничего хорошего от Белого дома, помощь Киеву продолжится

В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от Белого дома

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Россия не ожидает ничего хорошего от властей США, военная помощь Украине «так или иначе» будет продолжаться, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, какие ожидания есть у Москвы от уходящей американской администрации и ожидаются ли новые решения по выделению дополнительного финансирования и поставкам вооружений Киеву до смены президента США.

«Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США», — ответил он.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что, «конечно, США так или иначе будут продолжать» помощь Украине, пытаясь при этом «побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных».

5 ноября в США пройдут выборы президента. 21 июля действующий президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своего приемника от демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат, состоится в августе.

В июне советники экс-президента США Дональда Трампа, выдвинутого кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине. Так, в случае его переизбрания на выборах в ноябре они предложили лишить Киева американской военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти другой администрации.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Кремль настаивает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.