В Бангладеш полиция начала применять боевые патроны по демонстрантам
Полиция Бангладеш начала применять боевые патроны для разгона демонстрантов в столице страны Дакке, в результате чего как минимум один человек получил ранения, передает корреспондент AFP с места событий.
Об этом также пишет газета Hindustan Times. По ее информации, помимо боевых патронов силовики использовали слезоточивый газ.
По данным AFP, в результате масштабных беспорядков, охвативших страну из-за закона о системе квот на государственные должности, погибли уже свыше 100 человек.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия «Авами Лига» возглавила движение за независимость.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение.
Протесты против системы квот продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки погибли несколько человек в результате столкновений между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами.
Накануне правительство премьер-министра Шейх Хасины объявило общенациональный комендантский час, а также направило военных для подавления беспорядков. Как пишет The Guardian, в стране с перебоями работает мобильная связь, а мобильный интернет и социальные сети заблокированы.
Кроме этого, после того как протестующие ворвались в штаб-квартиру государственной вещательной компании Bangladesh Television и подожгли ее, было прервано телевизионное вещание. Сайты правительства, Центробанка и полиции страны также были взломаны. 19 июля протестующие подожгли тюрьму в районе Нарсингди, освободили «сотни» заключенных, а затем подожгли учреждение, писала AFP.
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