Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш возросло до 151

Фото: Anik Rahman / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Anik Rahman / Reuters

Число погибших во время масштабных беспорядков в Бангладеш, начавшихся из-за закона о системе квот на государственные должности, возросло до 151. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Накануне информационное агентство сообщило, что по меньшей мере 105 человек были убиты в столкновениях по всей стране, еще свыше 1,5 тыс. получили ранения.

Также 20 июля стало известно, что полиция Бангладеш начала применять боевые патроны для разгона демонстрантов в столице страны Дакке. Как писала Hindustan Times, за день до этого правительство ввело общенациональный комендантский час по всей стране и приказало развернуть вооруженные силы для поддержания порядка.

Кроме того, как сообщил Reuters с 18 июля доступ в интернет в Бангладеш был заблокирован: веб-сайты бангладешских СМИ не обновлялись, а их аккаунты в социальных сетях оставались неактивными.

Масштабные протесты в Бангладеш продолжаются уже несколько дней. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большую часть квот на государственные должности и постановил, что 93% от них должны быть открыты для кандидатов по заслугам, сообщил Reuters генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин.