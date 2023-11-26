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Политика ,  
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МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
Энди Стоун объявлен в розыск по уголовной статье. Весной прошлого года против корпорации завели дело из-за того, что та разрешила украинцам публиковать призывы к насилию над российскими военными
Энди Стоун
Энди Стоун (Фото: andymstone / Twitter)

Пресс-секретарь Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Энди Стоун объявлен в федеральный розыск, следует из электронной базы МВД России. В эту компанию входят Facebook, Instagram и WhatsApp.

Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой — ведомство не уточняет.

Он работает директором по коммуникациям корпорации девять лет, с марта 2014 года.

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В марте прошлого года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, Meta временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии. В компании подчеркнули, что это будет действовать только на территории Украины на временной основе при чрезвычайных обстоятельствах для «защиты прав людей на свободу слова как выражение самозащиты». «Мы не потерпим русофобии или любого рода дискриминации, притеснений или насилия по отношению к русским на нашей платформе», — добавил вице-президент корпорации Ник Клегг.

Следственный комитет затем завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» со стороны сотрудников корпорации Meta. Ведомство тогда упомянуло Стоуна, сообщив, что даст правовую оценку его действиям, а также решениям других сотрудников компании. Дело завели по ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). По ним грозит до пяти и до 15 лет заключения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВД Facebook розыск

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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