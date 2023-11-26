МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta
Пресс-секретарь Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Энди Стоун объявлен в федеральный розыск, следует из электронной базы МВД России. В эту компанию входят Facebook, Instagram и WhatsApp.
Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой — ведомство не уточняет.
Он работает директором по коммуникациям корпорации девять лет, с марта 2014 года.
В марте прошлого года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, Meta временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии. В компании подчеркнули, что это будет действовать только на территории Украины на временной основе при чрезвычайных обстоятельствах для «защиты прав людей на свободу слова как выражение самозащиты». «Мы не потерпим русофобии или любого рода дискриминации, притеснений или насилия по отношению к русским на нашей платформе», — добавил вице-президент корпорации Ник Клегг.
Следственный комитет затем завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» со стороны сотрудников корпорации Meta. Ведомство тогда упомянуло Стоуна, сообщив, что даст правовую оценку его действиям, а также решениям других сотрудников компании. Дело завели по ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). По ним грозит до пяти и до 15 лет заключения.
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