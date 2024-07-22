Генпрокурор Краснов прибыл в Северную Корею

Игорь Краснов (Фото: Генеральная прокуратура России)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел с первым рабочим визитом в КНДР, сообщает пресс-служба ведомства.

В аэропорту Пхеньяна Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры Северной Кореи.

В рамках визита генпрокурор встретится со своим северокорейским коллегой. Стороны планируют подписать программу совместной работы Генпрокуратуры и Центральной прокуратуры КНДР на 2024–2026 годы. Российские и северокорейские прокуроры поддерживают диалог на основании подписанного в 2010 году договора о сотрудничестве, отметили в российском ведомстве.

Накануне визита Краснова представители прокуратуры и Военного университета Минобороны России прочли в Пхеньяне курс лекций о специфике работы российского надзорного ведомства.

В июне КНДР посетил российский президент Владимир Путин. Это был его первый официальный визит в Северную Корею с 2000 года. В ходе визита Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил несколько двусторонних соглашений, в том числе договоры о дружбе. Документ включает пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

После подписания договора генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот документ подчеркивает необходимость сплочения демократических стран. По его словам, пакт Москвы и Пхеньяна демонстрирует «растущее согласие между авторитарными странами».