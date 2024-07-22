 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генпрокурор Краснов прибыл в Северную Корею

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Генеральная прокуратура России)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел с первым рабочим визитом в КНДР, сообщает пресс-служба ведомства.

В аэропорту Пхеньяна Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры Северной Кореи.

В рамках визита генпрокурор встретится со своим северокорейским коллегой. Стороны планируют подписать программу совместной работы Генпрокуратуры и Центральной прокуратуры КНДР на 2024–2026 годы. Российские и северокорейские прокуроры поддерживают диалог на основании подписанного в 2010 году договора о сотрудничестве, отметили в российском ведомстве.

Накануне визита Краснова представители прокуратуры и Военного университета Минобороны России прочли в Пхеньяне курс лекций о специфике работы российского надзорного ведомства.

МИД назвал условие для визита Ким Чен Ына в Россию
Политика
Ким Чен Ын

В июне КНДР посетил российский президент Владимир Путин. Это был его первый официальный визит в Северную Корею с 2000 года. В ходе визита Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил несколько двусторонних соглашений, в том числе договоры о дружбе. Документ включает пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

После подписания договора генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот документ подчеркивает необходимость сплочения демократических стран. По его словам, пакт Москвы и Пхеньяна демонстрирует «растущее согласие между авторитарными странами».

Теги
Персоны
КНДР Россия Игорь Краснов
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик
8 января 1982 года
Материалы по теме
МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей
Политика
МИД назвал условие для визита Ким Чен Ына в Россию
Политика
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 10:20
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 10:15
Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией Политика, 10:13
В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд Общество, 10:09
Новая функция Microsoft вынуждает компании готовится к «ИИ-подглядыванию» Pro, 10:08
МВД предложило прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы Общество, 10:07
ФСБ обнаружила канал поставки взрывчатки из Европы в Россию Политика, 10:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокурор Краснов прибыл в Северную Корею Политика, 09:54
Посол сообщил о контактах с Россией о погибших на Украине колумбийцах Политика, 09:45
ТОП-7 самых крутых машин купе современности и их характеристики Авто, 09:43
Чем выше по карьерной лестнице, тем токсичнее команда. Как выжить Pro, 09:36
Яшин стал вторым из лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo Спорт, 09:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 09:30
Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея Политика, 09:27 