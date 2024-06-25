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Политика ,  
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МИД назвал условие для визита Ким Чен Ына в Россию

МИД: Ким Чен Ын приедет в Россию, когда будет база для подписания документов

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию состоится, когда соберется база документов, которые нужно подписать главам государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью «РИА Новости».

«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится», — сказал Руденко.

Приглашение в Россию у лидера КНДР есть, и как только обе стороны договорятся, это произойдет, добавил дипломат.

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

В прошлый раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в сентябре 2023 года. Он приехал в Приморский край, посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Тогда же северокорейский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В июне текущего года российский лидер посетил КНДР. В ходе переговоров главы обоих государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из ключевых пунктов договора является статья 4, в которой говорится о военной помощи, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года
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