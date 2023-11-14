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Байден в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом

Fox News: Байден снова назвал Камалу Харрис президентом

Президент США Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, сообщает Fox News.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы поступаем правильно», — сказал он на встрече с хоккеистами в Белом доме.

На сайте Белого дома в транскрипции выступления Байдена указано, что он назвал Харрис именно «вице-президентом», а не главой государства.

До этого Байден называл Харрис «президентом» как минимум шесть раз, отмечает Fox News. В октябре 2022 года Байден, поздравляя с днем рождения Харрис, назвал ее «замечательным президентом».

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. <...> C днем рождения замечательного президента!» — сказал Байден (в оригинале — great president).

День рождения у Харрис был 20 октября, и глава государства пошутил о ее возрасте — на самом деле тогда вице-президенту исполнилось 58 лет. На сайте Белого дома позже появилась ремарка, что президент оговорился и пропустил приставку «вице-» при упоминании ее должности.

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