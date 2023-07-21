Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России лихорадки Западного Нила

В Ростовской области выявлены два случая заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которой являются комары, сообщил Роспотребнадзор. Ведомство предупредило, что вирус циркулирует на территориях на западе региона

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В Волгодонске Ростовской области зафиксированы два подтвержденных случая заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которого являются комары, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Антитела к вирусу обнаружили также у 13,9% обследованных жителей территорий, где сохраняется высокая опасность заражения лихорадкой (кроме Волгодонска это Таганрог и Неклиновский район Ростовской области).

«Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня текущего года. Эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров-переносчиков на население, проживающее или посещающее с хозяйственными целями, для отдыха поймы и дельты рек, водохранилища и другие влажные экосистемы. Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в заболеваемости лихорадкой прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами.

Ведомство сообщило о проведении дезинфекционных работ в водоемах региона. Роспотребнадзор предупредил, что симптомы лихорадки (высокая температура, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита) могут проявиться через два—восемь дней после укуса комара.

В конце июня комаров — переносчиков заболевания обнаружили в финском городе Пори.