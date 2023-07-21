Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России лихорадки Западного Нила
В Волгодонске Ростовской области зафиксированы два подтвержденных случая заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которого являются комары, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Антитела к вирусу обнаружили также у 13,9% обследованных жителей территорий, где сохраняется высокая опасность заражения лихорадкой (кроме Волгодонска это Таганрог и Неклиновский район Ростовской области).
«Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня текущего года. Эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров-переносчиков на население, проживающее или посещающее с хозяйственными целями, для отдыха поймы и дельты рек, водохранилища и другие влажные экосистемы. Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что в заболеваемости лихорадкой прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами.
Ведомство сообщило о проведении дезинфекционных работ в водоемах региона. Роспотребнадзор предупредил, что симптомы лихорадки (высокая температура, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита) могут проявиться через два—восемь дней после укуса комара.
В конце июня комаров — переносчиков заболевания обнаружили в финском городе Пори.
Впервые лихорадку Западного Нила (или вирус Западного Нила) обнаружили в крови жительницы Уганды в 1937 году. Дальнейшие исследования показали, что вирус широко распространен в большинстве стран Африки.
Вспышки заболеваемости были зафиксированы и в странах Европы: Румынии, Чехии, Франции, Италии, Испании, Греции. В 2018 году в Европе было зафиксировано 2083 случая заражения.
В СССР первый случай заражения был выявлен в 1967 году в Астраханской области. Вспышка болезни была зарегистрирована в 1999 году (всего заболели 475 человек в Астраханской и Волгоградской областях). Всего за период 1997–2020 годов, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 2964 случая заболевания в 35 субъектах Федерации.