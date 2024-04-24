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Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которые переносят комары

Комары в России стали переносить 47 новых вирусов
Фото: Gerhard Zwerger-Schoner / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Gerhard Zwerger-Schoner / imagebroker.com / Global Look Press

Комары начали переносить почти 50 новых вирусов, еще 14 вирусов стали переносить клещи, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которые переносят комары
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По ее словам, ведомство в рамках системы противодействия инфекциям «Санитарный щит» занимается изучением вирусного пейзажа в стране, «этого никто раньше не делал».

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она.

В Роспотребнадзоре сообщили о передающихся через укус комаров инфекциях
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Попова добавила, что это «очень важный задел, который а) работает, и б) будет развиваться до 2030 года как минимум».

В России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров. Эти насекомые могут быть неспецифическими переносчиками возбудителей туляремии и, потенциально, сибирской язвы. Также возможно заражение лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) или лихорадками, вызываемыми вирусами группы Калифорнийского энцефалита (Инко, Тягиня, Хатанга), лихорадками Батаи, Синдбис, Карельской и Леса Семлики.

Из-за укусов клещей в России к врачам уже обратились в этом году около 3,9 тыс. граждан, ни у кого из них заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены. Чаще всего жалуются жители Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областей, Республики Крым, ДНР и г. Санкт-Петербурга.

От клещевого вирусного энцефалита уже привиты порядка 1,4 млн человек, планируется вакцинировать более 3,8 млн человек.

Роспотребнадзор предупредил о проснувшихся по всей России клещах
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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

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