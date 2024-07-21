Таможня Финляндии продала на аукционе две сотни велосипедов беженцев

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Таможня Финляндии провела аукцион в приграничном поселке Салла, на котором продала 190 велосипедов и один самокат, оставленные беженцами. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителей ведомства.

Аукцион прошел накануне, 20 июля, на нем присутствовали порядка 200 человек.

Большинство покупателей заплатили по €30–60, самое дорогое транспортное средство стоило €220. 13-летний подросток по имени Хууго Кивипуро на том же аукционе приобрел велосипед за €1,24 с учетом НДС. Как отмечает Yle, у него были ржавые цепи.

Все проданные велосипеды были собраны на погранпунктах в поселках Салла и Райа-Йоссеппи осенью и зимой 2023 года.

Это не первый раз, когда таможня Финляндии распродает с молотка оставленные просителями убежища велосипеды. Так, в середине мая ведомство также провело аукцион, на котором распродало бóльшую часть велосипедов беженцев, прибывших в страну осенью 2023 года.

Финские власти сообщали о росте числа граждан третьих стран, прибывающих из России в страну, осенью 2023 года. В основном это были выходцы из Йемена, Сирии и Сомали, которые следовали через Россию транзитом и пересекали границу на велосипедах, не имея шенгенской визы.

На фоне этих событий Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, обвинив Москву в оказании содействия беженцам. Российская сторона отвергла обвинения.