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Война санкций ,  
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Финская таможня продала на аукционе велосипеды беженцев

В Финляндии на аукционе продали большинство велосипедов просителей убежища
Сюжет
Война санкций

Таможня Финляндии провела аукцион, на котором распродали большую часть велосипедов, оставленных просителями убежища, прибывшими в страну осенью 2023 года через российскую границу, сообщает Yle.

Всего на аукционе выставили сотню велосипедов, они все оказались распроданы. Первый ушел с лотка за €70. Таможня добавила к выставленным на аукционе велосипедам налог на добавленную стоимость в размере 24% в соответствии с законом о налоге, уточнил портал. Один из транспортных средств был продан за €120, покупатель назвал это «вполне разумной ценой».

Большинство велосипедов были российского производства, компания-производитель — Stels. Некоторые из них были явно подержанными, некоторые — в хорошем состоянии. Выручку от аукциона передали государству. Таможня запланировала проводить подобные аукционы в течение весны и лета.

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Фото:Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Как писал РБК, сообщения о росте числа граждан третьих стран, прибывающих из России в Финляндию, появились осенью 2023 года. В основном выходцы из Йемена, Сирии и Сомали использовали Россию для транзита, пересекали границу на велосипедах и не имели шенгенской визы. Через пункты пропуска в Ленинградской области нельзя проходить пешком — границу пересечь можно лишь на транспортном средстве, для этого просители убежища купили велосипеды.

Финляндия отреагировала на приток беженцев запретом пересекать границу с Россией на велосипедах. Президент страны Саули Ниинисте обвинил Москву в использовании мигрантов для «дестабилизации обстановки», отметив, что российские пограничники помогают беженцам пересечь российско-финскую границу. Чтобы остановить поток нелегалов, Финляндия приняла решение закрыть пункты пропуска через российскую границу.

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Теги
Финляндия таможня велосипеды аукционы беженцы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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