В Финляндии заметили незаконное пересечение границы с Россией на лодке

Пограничники в Финляндии обнаружили незаконное пересечение границы между Финляндии и Россией моторной лодкой, сообщила пресс-служба погранохраны страны на сайте.

«Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви. Катер с пассажирами пересекли границу из России в Финляндию, затем вернулись обратно в Россию», — уточнили в службе.

По данным пограничников, лодка зашла на 100 м вглубь границ Финляндии. Служба начала предварительное расследование.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб утвердил чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении на границе с Россией. Он предполагает, что лицам, ищущим убежища в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну либо их могут выдворить из государства.

18 июля министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны пока не планируют открывать границу с Россией, несмотря на принятый закон о выдворении мигрантов. По словам главы ведомства, открытие восточной границы неактуально.