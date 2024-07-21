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Рособрнадзор назвал число выпускников, пересдавших ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

122 выпускника, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ (единый государственный экзамен), в итоге стали стобалльниками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

По данным ведомства, в пересдаче приняли участие более 105 тыс. выпускников. Около 1% (1022 человека) от общего количества пришедших на пересдачу составили высокобалльники — выпускники с баллами от 81 до 99. Из них улучшили свои результаты 862 участника.

Лучшие результаты эти выпускники показали на экзаменах по информатике, русскому и профильной математике.

«54 высокобалльника из категории 81–99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике — 20, русскому и профильной математике — по 8», — говорится в сообщении.

В целом 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у 9% участников баллы не изменились. Остальные сдали хуже, чем в основной или досрочный период.

Около половины участников пересдавали предметы, по которым ранее не преодолели минимальные порог, и успешно пересдали. Наибольший процент таких участников по физике, литературе, истории и профильной математике.

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В 2024 году у выпускников впервые появилась возможность пересдать один из экзаменов 4 и 5 июля. Сдать предмет повторно могли только выпускники текущего года, у тех, кто выпустился в прошлые годы, такой возможности нет. Результаты первой сдачи аннулируют независимо от набранных баллов во второй раз.

На пересдачу одного из ЕГЭ было подано 113,5 тыс. заявлений.

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