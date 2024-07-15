Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов
Результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы, заявил в интервью РБК руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — указал Музаев. По его словам, сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: «для чего сдают экзамены в девятых классах?», поэтому необходимо сформировать понимание, для чего они проводятся.
К тому же, указал глава Рособорнадзора, оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. Есть случаи когда выпускнику дают «красивый» аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в техникум, отметил Музаев. «При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки. Это неравноправие, конечно, будет раздражать, оно будет еще больше всплывать в техникумах, в развитие которых сейчас вкладывают огромные средства», — добавил он.
Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен, сокращенно — ОГЭ. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий и испанский).
В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.
Отменить ОГЭ и ЕГЭ в мае этого года призвал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. О том, что смысл сдачи ОГЭ нужно пересмотреть говорили участники прошедшего в июле расширенного заседания комитета по просвещению Госдумы. «Сегодня ОГЭ, мы все понимаем, — это генеральная репетиция ЕГЭ. Отчасти и детям, пройдя через ОГЭ, более понятно как себя вести на ЕГЭ. Но пока нет логики и преемственности, то для чего мы сдаем ОГЭ, если дальше результат ОГЭ ни на что не влияет?» — говорила депутат Эльвира Аиткулова
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации