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Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов

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Эксклюзивы РБК
Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы, сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Сейчас при поступлении оценивают средний балл аттестата
Анзор Музаев
Анзор Музаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы, заявил в интервью РБК руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора — РБК: «Нельзя просто сказать «вернемся к старому»
Общество
Анзор Музаев

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — указал Музаев. По его словам, сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: «для чего сдают экзамены в девятых классах?», поэтому необходимо сформировать понимание, для чего они проводятся.

К тому же, указал глава Рособорнадзора, оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. Есть случаи когда выпускнику дают «красивый» аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в техникум, отметил Музаев. «При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки. Это неравноправие, конечно, будет раздражать, оно будет еще больше всплывать в техникумах, в развитие которых сейчас вкладывают огромные средства», — добавил он.

Глава Рособрнадзора — РБК: «Нельзя просто сказать «вернемся к старому»
Общество
Анзор Музаев

Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен, сокращенно — ОГЭ. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий и испанский).

В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

Отменить ОГЭ и ЕГЭ в мае этого года призвал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. О том, что смысл сдачи ОГЭ нужно пересмотреть говорили участники прошедшего в июле расширенного заседания комитета по просвещению Госдумы. «Сегодня ОГЭ, мы все понимаем, — это генеральная репетиция ЕГЭ. Отчасти и детям, пройдя через ОГЭ, более понятно как себя вести на ЕГЭ. Но пока нет логики и преемственности, то для чего мы сдаем ОГЭ, если дальше результат ОГЭ ни на что не влияет?» — говорила депутат Эльвира Аиткулова

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Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
ОГЭ Рособрнадзор выпускники экзамены колледж поступление школы Анзор Музаев
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