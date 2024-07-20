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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о взрывах в Николаеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Николаеве на фоне воздушной тревоги на Украине сообщают о взрывах, передает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

Воздушная тревога вечером 20 июля объявлена в Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На протяжении всей ночи на 20 июля в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В результате ночных ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура. В Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ночью в регионе также несколько раз объявляли воздушную тревогу. Этой же ночью взрывы прогремели в Киеве и Полтавской области.

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Украина Николаев взрывы Воздушная тревога
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