«Страна» сообщила о взрывах в Николаеве
В Николаеве на фоне воздушной тревоги на Украине сообщают о взрывах, передает издание «Страна» в своем телеграм-канале.
Воздушная тревога вечером 20 июля объявлена в Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На протяжении всей ночи на 20 июля в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В результате ночных ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура. В Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ночью в регионе также несколько раз объявляли воздушную тревогу. Этой же ночью взрывы прогремели в Киеве и Полтавской области.
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