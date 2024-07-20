В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прозвучало несколько взрывов, сообщили издание «Страна» и телеканал «Суспiльне».

Один из взрывов произошел в районе Миргорода. В регионе действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Миргороде находится военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). 1 июля Минобороны России сообщило, что военнослужащие ударили по самолетам Военно-воздушных сил (ВВС) Украины «на открытой стоянке», в результате чего повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома.

На следующий день бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ понесли потери техники. Он добавил, что «удар там был», но украинские военные делают все возможное, чтобы предотвращать атаки.

Вечером 17 июля и в ночь на 18 июля режим воздушной опасности дважды вводили по территории всей Украины. Власти Киева сообщили о взрывах и работе ПВО в городе. Тогда в Полтавской области в районе города Кременчуг прогремел взрыв.