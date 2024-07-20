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Военная операция на Украине ,  
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В Полтавской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Полтавской области прозвучало несколько взрывов, сообщили издание «Страна» и телеканал «Суспiльне».

Один из взрывов произошел в районе Миргорода. В регионе действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе произошли взрывы
Политика
Фото:Юлий Зозуля / Keystone / Global Look Press

В Миргороде находится военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). 1 июля Минобороны России сообщило, что военнослужащие ударили по самолетам Военно-воздушных сил (ВВС) Украины «на открытой стоянке», в результате чего повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома.

На следующий день бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ понесли потери техники. Он добавил, что «удар там был», но украинские военные делают все возможное, чтобы предотвращать атаки.

Вечером 17 июля и в ночь на 18 июля режим воздушной опасности дважды вводили по территории всей Украины. Власти Киева сообщили о взрывах и работе ПВО в городе. Тогда в Полтавской области в районе города Кременчуг прогремел взрыв.

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Теги
Полтавская область взрывы Украина
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